Maior cataplana do mundo apresentada no sábado em Albufeira (c/fotos)

Connect on Linked in

Com cerca de 4 metros de diâmetro, 1,80 metros de altura e mais de 500 quilos de cobre trabalhado artesanalmente, para acolher “mais de uma tonelada de comida”, “a maior cataplana do mundo”, segundo a Câmara de Albufeira, vai ser no próximo dia 15 de setembro.

A apresentação desta peça será no âmbito do “Classic Weekend Marina de Albufeira”, um acontecimento desportivo, lúdico e cultural, a ter lugar de 14 a 16 de setembro. A preparação da maior cataplana do mundo começará pelas 18h30 de sábado, dia 15, junto ao espelho de água da marina, com entrada livre, para que todos os interessados possam degustar uma das grandes maravilhas da nossa gastronomia. Posteriormente, a peça vai figurar no espaço público da cidade.

“A maior cataplana do mundo” será um dos momentos mais altos deste fim de semana e concorre para a promoção da mesa de Albufeira e Olhos de Água no concurso das “7 Maravilhas à Mesa”, cuja final será transmitida a partir de Albufeira, no dia 16 deste mês.

JA