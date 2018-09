Loulé também celebra Jornadas Europeias do Património

Connect on Linked in

O Município de Loulé volta a associar-se às celebrações das Jornadas Europeias do Património com um programa de iniciativas dedicadas ao tema deste ano: “Partilhar Memórias”. As atividades propostas decorrem a partir desta sexta-feira e até 1 de outubro e pretendem assinalar a importância da partilha de memórias, entendida como “fator de cidadania, de dignidade e de democracia”.

Na sexta-feira e no sábado, o Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte recebe dois eventos que pretendem recordar o passado desta emblemática aldeia do interior algarvio, em que a população terá a oportunidade de falar sobre memórias do seu património material e imaterial. Na sexta-feira, às 14h30, tem lugar a rubrica “Alte, pela janela do tempo”, com a visualização de fotografias antigas, enquanto que no sábado, às 15h00, a população é convidada a participar no “Laboratório da Memória”, dedicado à reunião do Grupo de Amigos de Alte que deu origem à fundação do Jornal “Ecos da Serra”.

Também no sábado, das 14h30 às 18h30, no Convento Espírito Santo, decorre um ‘workshop’ de encadernação. A inscrição pode ser feita através da internet (servicos.educativos@cm-loule.pt).

O Centro Histórico de Loulé é o local onde irá decorrer mais uma caminhada “Património ao Luar”. Iluminados pela luz da lua, o Museu Municipal de Loulé propõe aos participantes caminhar à noite e conhecer o casco antigo da cidade, com destaque para o Castelo de origem árabe, os Banhos Islâmicos, a Ermida de Nossa Senhora da Conceição, a Igreja Matriz, as ruas estreitas de características que remontam ao período medieval e muitos outros elementos que fazem desta zona um ponto de visita obrigatório.