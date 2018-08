Loulé prepara nova edição do festival de luzes

Connect on Linked in

A segunda edição do Algarve International Festival of Light, mais conhecido como LUZA Festival, está confirmada para novembro de 2018. Após uma estreia de sucesso no ano passado, com mais de 30 mil visitantes durante os três dias do evento, o festival retorna a Loulé, entre os próximos dias 1 e 3 de novembro.

A ByBeau e a Eventor’s Lab são as produtoras deste evento, que conta ainda com o município de Loulé como coorganizador. O projeto faz ainda parte do programa 365 Algarve.

Na sua primeira edição, o LUZA instalou 15 obras instaladas pela cidade, desde a Mãe Soberana ao Coreto.

A edição de 2018 já está a ser preparada e, como no ano anterior, os jovens artistas também terão espaço no festival, através do LUZA Lab, iniciativa que irá apoiar financeiramente artistas nacionais ou legalmente residentes em Portugal, com idade não superior a 30 anos.

“O LUZA Festival é um projeto inovador que promete impactar a região do Algarve com sua singularidade”, refere a organização deste projeto independente, que tem como objetivo “inserir Portugal no roteiro dos festivais internacionais de iluminação artística”.

“Todas as instalações serão de acesso gratuito e o público poderá percorrer as ruelas, monumentos e construções da cidade para uma experiência inesquecível e iluminada”, adianta a organização.

