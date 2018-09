Loulé: Novas salas de aula no arranque do ano letivo

Connect on Linked in

.

O arranque do ano letivo no concelho de Loulé ficou marcado pela abertura de 11 novas salas de aula e pela entrega de manuais escolares e fichas de atividades aos alunos, em complementaridade com o Governo.

Esta segunda-feira, o presidente da Câmara, Vítor Aleixo, e a vereadora com o pelouro da Educação, Ana Machado, fizeram um périplo pelos estabelecimentos de ensino do maior município algarvio para dar as boas-vindas a toda a comunidade escolar e proceder à entrega dos manuais escolares. Isto porque Loulé é uma das autarquias do país que decidiu complementar a gratuidade do Ministério da Educação nesta matéria.

Aos alunos do 1.º e 2.º Ciclos (1.º ao 6.º anos), a autarquia ofereceu as fichas de atividade. Para além disso, foram ainda distribuídos dicionários aos alunos do 2.º ano e gramáticas para os do 3.º ano. Todos os alunos do 3.º Ciclo da rede pública (7.º, 8.º e 9.º anos) receberam os manuais escolares e as fichas de atividades. Foi ainda entregue a banda desenhada “Reportagem Especial – Adaptação às alterações climáticas em Portugal”, de Bruno Pinto (argumento), Penim Loureiro (desenho) e Quico Nogueira (cor), dedicada a uma matéria de grande importância para as políticas municipais em Loulé.

Sem atrasos, todos os manuais e fichas oferecidos pela Câmara Municipal de Loulé foram disponibilizados aos alunos no primeiro dia de aulas. No total, foram abrangidos por esta iniciativa 7280 alunos das escolas públicas do Concelho (3268 do 1º Ciclo, 1723 do 2º Ciclo e 2289 do 3º Ciclo), totalizando 60399 manuais/fichas entregues. Esta iniciativa significou um investimento de mais de 810 mil euros por parte do Município.

Outra das novidades do novo ano letivo foi o alargamento da rede escolar no Concelho de Loulé, com a abertura de 11 novas salas de aula: 3 salas de 3º Ciclo na Escola EB 2,3 Engº Duarte Pacheco; 1 sala de 3º Ciclo na Escola EB 2,3 Padre João Coelho Cabanita; 2 salas de 3º Ciclo na Escola EB 2,3 S. Pedro do Mar; 2 salas de 1º Ciclo na Escola EB1/JI Dnª Francisca de Aragão; 1 sala de 1º Ciclo na Escola EB1/JI da Abelheira; 1 sala de Jardim de Infância na EB da Estação; 1 sala de Jardim de Infância na EB de Alte.

“É para o executivo que lidero uma prioridade o sucesso dos nossos alunos, pelo que contribuímos ativamente, criando as condições necessárias para que possam ter igualdade de oportunidades e de acesso. É um forte compromisso com a nossa comunidade”, sublinhou Vítor Aleixo, presidente da autarquia, no dia em que as atividades escolares tiveram início em todo o concelho.