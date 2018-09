Loulé inaugura hoje a primeira escola de música pública a sul de Lisboa

Connect on Linked in

É inaugurada esta quarta-feira, dia 12 de setembro, pelas 11h30, a primeira escola pública de ensino de música a sul de Lisboa – o Conservatório de Música de Loulé.

É no emblemático edifício do Solar da Música Nova, agora reabilitado, que, para além do conservatório, ficará instalada também a sede da Sociedade Filarmónica Artistas de Minerva e a escola de música desta associação cultural.

Recorde-se que, no mês de maio, a Câmara Municipal de Loulé celebrou um protocolo com o Ministério da Educação para que, a partir do ano letivo 2018/19, seja lecionado em Loulé o ensino público especializado da música no 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário.

A autarquia cedeu o espaço cuja reabilitação foi também custeada pelo município, no valor de três milhões de euros, enquanto tudo o que diz respeito à colocação de docentes e parte administrativa foi da responsabilidade do ministério.

“Com esta iniciativa, Loulé passará a ser um centro de ensino da música de referência na zona sul do país. Por outro lado, tendo em conta que o Solar da Música Nova é um edifício com uma forte memória histórica junto da comunidade louletana, esta recuperação insere-se na aposta da autarquia na preservação do património concelhio”, realça o município.

JA