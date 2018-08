Loulé: Feira da Tôr volta a promover artesanato e produtos locais

Connect on Linked in

A Feira da Tôr, concelho de Loulé, decorre durante o fim de semana de 1 e 2 de setembro, com uma mostra e venda de artesanato e produtos locais (cerca de 30 expositores), muita animação e serviço de refeições com iguarias locais.

Esta feira, que funcionará das 17h00 às 02h00, é organizada pela União de Freguesias de Querença, Tôr e Benafim, com o apoio da Câmara Municipal de Loulé, Quinta da Ombria, Associação de Jovens da Tôr (Ghost Boy Club), Associação Social e Cultural da Tôr e Casa do Povo de Querença.

No dia 1 de setembro, o destaque vai para as atuações do fadista César Matoso (21h00) e da banda Ben & The Pirates (00h30).

No domingo, a noite será dedicada ao folclore, já que sobe ao palco o grupo etnográfico de São Sebastião (21h00).

Nos dois dias haverá bailes com Cláudio Rosado (sábado, a partir das 20h00) e com o duo Telma Santos e Nuno Florindo (a partir das 19h00). Funcionarão ainda ateliês para crianças (a partir das 18h00), bem como pinturas faciais e modelagem de balões (entre as 20h00 e as 23h00).

