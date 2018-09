Loulé debate crescimento “abrupto” do alojamento local

Print This Post

O alojamento local está no meio de um turbilhão, estando a registar um crescimento abrupto em várias regiões do país, com destaque para o Algarve, o principal destino turístico nacional. Esta atividade gera muitas opiniões controversas, entre os que defendem regras mais apertadas e os que, por outro lado, defendem maior liberalização.

É nesse sentido que várias figuras da vida académica, mas também personalidades ligadas ao turismo e à economia local, vão participar num debate, em Loulé, sobre esta atividade que tem vindo a crescer de “forma abrupta” em Portugal nos últimos anos.

O encontro “Think Tank – Alojamento Local, Autarquias e Turismo”, está marcado para a próxima segunda-feira, dia 17 de setembro, a partir das 9h30, no auditório do Convento Espírito Santo, em Loulé.

O município de Loulé associou-se à Universidade do Algarve e Universidade das Ilhas Baleares, em Espanha, na organização deste debate.

Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, José Leiria, presidente do Conselho Regional da Ordem dos Advogados, Efigénio Rebelo, diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, e Francisco López, decano da Faculdade de Direito da Universidade das Ilhas Baleares, participam na sessão de boas-vindas.

O novo regime jurídico do alojamento local é um dos temas em cima da mesa, assim como a importância do alojamento local para o desenvolvimento turístico.

A sessão de encerramento acontece às 17h45, com Paulo Águas, reitor da Universidade do Algarve, Jorge Botelho, presidente da AMAL, e Francisco Serra, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 13 DE SETEMBRO)

NC|JA