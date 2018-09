Loja da fortaleza de Sagres concessionada por 5 anos

Connect on Linked in

A Direção Regional de Cultura do Algarve atribuiu a concessão da loja da fortaleza de Sagres, após concurso público, à empresa Mapa das Ideias – Edições de Publicações, por cinco anos.

“A concessão da exploração será pelo prazo de 60 meses continuados”, informa a Direção Regional de Cultura, frisando que esta empresa detém também a exploração da loja do Museu de Marinha em Lisboa.

“O caderno de encargos e o programa do concurso estabelecem regras de exploração que acautelam a melhor prossecução da atividade comercial, com o respeito pela natureza e a menor afetação do monumento nacional”, assegura a direção regional, que celebrou recentemente o contrato de exploração com a referida empresa.

A loja reabrirá ao público no próximo dia 1 de outubro, sob exploração da Mapa das Ideias – Edições de Publicações.

“Espera-se desta forma contribuir para uma melhor valorização das propostas comerciais de publicações e merchandising aos dispor dos visitantes deste monumento nacional. Desta forma, prossegue-se com o projeto de melhoria e valorização da atratividade do monumento mais visitado a sul do Tejo”, remata a Direção Regional de Cultura do Algarve.

