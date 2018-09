Lagos incentiva uso de transportes urbanos e bicicletas

Connect on Linked in

O município de Lagos aderiu à Semana Europeia da Mobilidade, preparando um conjunto de iniciativas que se vão desenrolar entre os dias 16 e 22 de setembro.

“É sempre possível reinventar iniciativas que promovam as várias formas de mobilidade e que, simultaneamente, permitam aos cidadãos a possibilidade de redescobrirem a sua cidade e o seu património num ambiente mais saudável e agradável”, frisa a Câmara Municipal de Lagos.

A autarquia, em colaboração com empresas e associações do concelho, volta assim a aderir à Semana Europeia da Mobilidade, com um programa diversificado de atividades sempre ligadas ao mote deste ano “Combina e Move-te”.

O desafio proposto para esta semana é que os residentes e os turistas deixem os carros em casa e combinem diferentes modos de transporte. Assim, as iniciativas passam pela disponibilização gratuita dos transportes urbanos de Lagos.

Outra iniciativa de relevo é “Vai para a escola de bicicleta, skate, patins ou trotinete”, que tem como público-alvo os alunos do 2º e 3º ciclos e secundário.

Além disso, o município de Lagos vai promover o aluguer de bicicletas a preços convidativos, com 30% de desconto para residentes no concelho de Lagos, assim como a aquisição de bicicletas, com 20% de desconto para residentes em várias lojas.

Bicicletas gratuitas no Dia sem Carros

Ainda no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, no dia 16 de setembro, às 9h30, vai ter lugar um passeio de bicicleta pela cidade, com concentração na zona verde Parque da Cidade. No mesmo dia, às 17h00, decorre uma demonstração de skates no Skate Parque de Lagos.

No dia 19, entre as 19h30 e as 20h30, realiza-se uma caminhada de oito quilómetros, com partida e chegada no complexo desportivo municipal.

Já no dia 22 de setembro, o Dia Europeu sem Carros, há várias ofertas gratuitas, desde os transportes urbanos (A Onda) ao comboio turístico de Lagos, passando por bicicletas gratuitas para residentes e um “dia aberto” na Lagos em Forma, com utilização gratuita do ginásio, piscinas e aulas, no complexo desportivo municipal.

Às 18h00 do mesmo dia, terá ainda lugar uma caminhada ao pôr-do-sol, com partida e chegada no Anel Verde. O percurso será do Anel Verde até aos passadiços da Ponta da Piedade.

JA