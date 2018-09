Lagos acolhe o mais antigo festival de flamenco em Portugal

Connect on Linked in

O festival de flamenco mais antigo que se realiza em Portugal está de regresso ao Centro Cultural de Lagos, nos próximos dias 13, 14 e 15 setembro, a partir das 21h30.

Nesta 17ª edição, a organização adianta que “houve um cuidado especial na diversificação dos três espetáculos”, ou seja, “cada espetáculo é diametralmente oposto, para que o público entenda as diferentes linguagens atuais deste género de música e dança”, elevado a património imaterial da humanidade, em 2010, pela Unesco.

A abertura do Festival Flamenco de Lagos será feita com o flamenco mais tradicional de Gonzalo Quintero. No dia seguinte, é a vez do “nuevo flamenco” marcar presença com um espetáculo de piano flamenco jazz, levado a cabo pelo grupo de Chiqui Cienfuegos. O festival encerra com Mirabras, um projeto originário da província de Cádiz, liderado pelo guitarrista Niño Manuel, que junta o som das flautas ao flamenco.

Os bilhetes custam 12 euros para cada espetáculo.

JA