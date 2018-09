Lagoa recebe última gala do concurso “7 Maravilhas à Mesa”

Connect on Linked in

Lagoa vai acolher, no próximo domingo, 2 de setembro, a última das sete galas do concurso “7 Maravilhas à Mesa”. Desta gala sairão, à semelhança das restantes seis que se realizaram um pouco por todo o país, duas mesas de entre as pré-finalistas: Lagoa, Calheta, Tarouca, Monção, Gouveia, Oeiras e Aveiro.

Estarão então apuradas as 14 mesas finalistas que serão depois votadas pelo público até à grande final, a ter lugar na Praia dos Pescadores, em Albufeira, a 16 de setembro.

A região algarvia entrou neste concurso com as candidaturas das mesas de Albufeira e Olhos de Água, Monchique, Cacela Velha, Tavira, Loulé, Vila do Bispo, Silves e Lagoa. Porém, até agora, apenas a mesa de Albufeira e Olhos de Água é finalista do concurso. No próximo domingo, a mesa de Lagoa pode juntar-se à final das “7 Maravilhas à Mesa”, caso seja uma das duas mesas mais votadas pelos portugueses.

O ponte forte desta mesa algarvia são sardinhas ‘de boa morte’, papas de milho, lulas cheias e feijão com couve com carnes da salgadeira. Os vinhos selecionados são os Marquês dos Vales e o roteiro proposto é um percurso pelo litoral do concelho no passadiço de madeira dos 7 Vales Suspensos.

NC|JA