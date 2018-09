Lagoa e Albufeira representam o Algarve à mesa

Connect on Linked in

A mesa de Lagoa apurou-se na última gala das “7 Maravilhas à Mesa” e junta-se assim a Albufeira como uma das 14 finalistas do concurso. A grande final está marcada para o próximo dia 16 de setembro, em Albufeira

A mesa de Lagoa e a mesa de Albufeira e Olhos de Água são, assim, as únicas representantes do Algarve na final. Monchique, Cacela Velha, Tavira, Loulé, Vila do Bispo e Silves também chegaram a ser pré-finalistas, mas perderam nas respetivas galas.

O ponte forte da mesa de Lagoa são sardinhas ‘de boa morte’, papas de milho, lulas cheias e feijão com couve com carnes da salgadeira. Os vinhos selecionados são os Marquês dos Vales e o roteiro proposto é um percurso pelo litoral do concelho no passadiço de madeira dos 7 Vales Suspensos.

Já na mesa de Albufeira e Olhos de Água, o ponte forte desta mesa algarvia é uma cataplana onde os ouriços-do-mar e as lapas são consumidos quase ao natural e onde à mesa não faltam os produtos da terra, como a laranja, o figo e os vinhos produzidos na Adega do Cantor. Como complemento à mesa, Albufeira apresenta um roteiro turístico que passa por uma visita aos olheiros de água doce que brotam do areal da praia de Olhos de Água, seguida de uma passagem pela Quinta do Mel, uma unidade de agroturismo que oferece produtos regionais.

Estas duas mesas algarvias estão entre as 14 mesas finalistas que chegaram até à grande final, a ter lugar na Praia dos Pescadores, em Albufeira, a 16 de setembro.

Além das mesas algarvias, também avançaram para a finalíssima as mesas de Zambujeira do Mar, Monção, Terras de Chanfana, Vila Real, Bragança, Vila de Frades, Bairrada ao Mondego, Lages do Pico, Alijó, Mirandela, Tomar e Chaves.

A votação do público está a decorrer até 16 de setembro e o vencedor será anunciado durante a gala final, que conta com apresentação de Catarina Furtado e José Carlos Malato, e será transmitida em direto pela RTP, entre as 21h00 e as 23h00.

Nuno Couto|Jornal do Algarve