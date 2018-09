Lagoa: António Zambujo é destaque no feriado municipal

Connect on Linked in

O concerto de António Zambujo e da sua banda, no próximo sábado, dia 8 de setembro, às 22h00, no largo do auditório Carlos do Carmo, é o grande destaque das comemorações do Dia do Município de Lagoa.

As festividades arrancaram esta semana com as festas em honra de Nossa Senhora da Luz, testemunhando a forte ligação religiosa entre o povo de Lagoa e a sua padroeira. Até 8 de setembro, as festividades da Nossa Senhora da Luz marcarão muitos momentos de partilha, comunhão e convívio religioso, como a eucaristia, que se realizará na igreja matriz no dia 7, pelas 18h30, e no dia 8, pelas 9h00 e pelas 17h30.

O dia 7 conta ainda com o espetáculo “A Música da nossa gente”, com a participação de grupos tradicionais locais, pelas 22h00, no largo do auditório Carlos do Carmo, espaço que receberá, no dia seguinte, dia do feriado municipal, o concerto de António Zambujo.

Também no mesmo espaço, decorrerá a já tradicional feira e quermesse.

Para além da oferta cultural, marcará o Dia do Município a tradicional procissão com o desfile do andor e imagem da padroeira, que comemora neste dia a sua natividade, a percorrer as ruas da cidade. Animam este momento popular e religioso as bandas filarmónicas de Portimão e de Silves.

JA