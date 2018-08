Katia Guerreiro partilha palco com Orquestra Clássica do Sul no primeiro dia do Festival F

Connect on Linked in

Na próxima quinta-feira, dia 30 de setembro, a fadista Katia Guerreiro e a Orquestra Clássica do Sul (OCS) vão partilhar o palco no primeiro dia do Festival F, em Faro. O fado abre, assim, a programação de três dias de concertos.

Acompanhada pelos seus músicos e pela Orquestra Clássica do Sul, a reconhecida fadista portuguesa vai deslumbrar num espetáculo único, em que fado e música clássica andam de mãos dadas numa simbiose perfeita.

No concerto serão apresentadas algumas músicas do último álbum da fadista, como “Quero cantar para a Lua”, “9 Amores” e “Até ao Fim”, para além de uma seleção de obras de conceituados compositores. A direção orquestral fica a cargo do maestro Rui Pinheiro.

Mas a participação da Orquestra Clássica do Sul no Festival F não fica por aqui. No dia 31 de agosto, sexta-feira, dois agrupamentos de músicos vão apresentar o concerto de música de câmara “Sons do Novo Mundo”, na Sé Catedral, pelas 19h30. Será um momento mais intimista, como é habitual neste género de espetáculo.

No último dia do festival, a 1 de setembro, a orquestra volta a apresentar-se na sua formação completa para “Sonhos de Verão”, com direção do Maestro José Eduardo Gomes. A partir das 19h30, no interior da Sé Catedral de Faro, poderão ser escutadas obras de G. Bizet, E. Grieg e F. Mendelssohn, entre outras.

A Orquestra Clássica do Sul encerra assim a atual temporada, regressando em outubro com uma nova programação e iniciativas e dando continuidade ao seu trabalho de divulgação da música clássica no sul do país.

