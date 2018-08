JSD/Algarve desafia socialistas a circular de comboio entre Lagos e VRSA

Connect on Linked in

A JSD/Algarve desafia os socialistas a circularem de comboio entre Lagos e Vila Real de Santo António e pede ao Governo que invista na linha do Algarve.

Os jovens algarvios da Juventude Social Democrata irão, no próximo dia 1 de setembro, utilizar novamente a linha ferroviária algarvia para se deslocarem à Festa do Pontal do PSD.

“Esta iniciativa visa acompanhar o estado deste importante meio de transporte para a região, sem necessidade de fretar comboios e criar anomalias na circulação de quem necessita diariamente desta via de transporte, contrariamente ao feito pelo Partido Socialista, mais a norte no país, no passado fim de semana”, refere a JSD/Algarve, lançando um desafio aos socialistas da região: “não se fiquem pelo conhecimento adquirido no passado sábado, na linha ferroviária entre o Pinhal Novo e Caminha, e venham verdadeiramente conhecer as dificuldades no cumprimento de horários, supressões de linha e mau estado de conservação de diversos apeadeiros e estações da CP entre Lagos e Vila Real de Santo António”.

O presidente da JSD/Algarve, Carlos Gouveia Martins, afirma que “neste momento posso assegurar que estamos, juntamente com vários cidadãos sem filiação partidária, jovens deslocados de outros distritos que estudam no Algarve ou ainda trabalhadores da região, num processo muito avançado de recolha de comprovativos da CP (supressões e atrasos de linha que são entregues aquando estas falhas) que validam a deterioração da qualidade deste serviço no Algarve e que será entregue ao conselho de administração da CP e ao ministro e secretário de Estado da tutela”.

JA