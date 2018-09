Jovem louletano vence um dos mais importantes concursos de acordeão

Connect on Linked in

João Palma, natural de Loulé, venceu o 43.º Prémio Internacional de Acordeão em Castelfidardo, Itália. Trata-se de um dos concursos mais importantes no mundo do acordeão que se realiza todos os anos naquela cidade italiana, onde começou a industrialização do acordeão e onde estão sediadas as principais fábricas daquele instrumento.

A Câmara Municipal de Loulé já felicitou publicamente João Palma, o jovem louletano de 18 anos que honrou Portugal sendo o primeiro algarvio a vencer na categoria Virtuoso Júnior (até 18 anos) neste prestigiado concurso que contou com cerca de 150 participantes de várias nacionalidades.

De realçar a participação de mais dois algarvios: Pedro Gonçalves, de Olhão, que obteve o oitavo lugar na categoria Virtuoso Júnior, e Hernâni Cerqueira, de Tunes, também oitavo classificado mas na categoria Virtuoso Sénior.

Estes três jovens estudam com o professor Nelson Conceição e contaram com o apoio das seguintes entidades: Município de Loulé, Associação Mito Algarvio, Associação Grupo dos Amigos de Loulé, Direcção Regional de Cultura do Algarve, Beltuna, Freguesia de São Clemente e União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta.