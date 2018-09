Joana Schenker divide primeiro lugar no Portugal Sintra Pro

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

A “embaixadora” das ondas de Sagres, a portuguesa Joana Schenker, que é campeã mundial de bodyboard em título, e a brasileira Isabela Sousa, múltipla campeã do mundo, dividiram o primeiro lugar (pontos e dinheiro) na grande final do Portugal Sintra Pro, a terceira etapa do circuito mundial bodyboard feminino. Os juízes não conseguiram decidir a vencedora devido ao nevoeiro que se fez sentir durante o dia da final.

A japonesa Ayaka Suzuki (terceira classificada em Sintra) mantém a liderança no ranking mundial, à frente de Joana Schenker (segunda posição), à entrada da última prova, dentro de três semanas, na Nazaré.

A atleta de Sagres, de 30 anos, está obrigada a ganhar a próxima etapa para ser bicampeã mundial. “É claro que estou desiludida, pois queria ganhar”, assumiu Schenker, acrescentando: “Aqui foi uma força maior, foi a natureza que decidiu. Agora, continua tudo igual, na Nazaré não tenho nem mais nem menos pressão”.

Joana foi ainda galardoada pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, com o prémio de melhor atleta portuguesa em prova. Schenker consegui ainda as duas notas mais altas e melhor pontuação do campeonato mundial feminino.

JA