Jackson Martínez reforça o Portimonense

Connect on Linked in

Jackson Martínez foi apresentado esta quarta-feira à tarde como reforço do Portimonense. O avançado colombiano vai ficar em Portimão até ao final da época por empréstimo do clube chinês do Guagzhou Evergrande.

Depois de uma lesão no tornozelo direito que o afastou dos relvados nos últimos dois anos, o antigo avançado do FC Porto (2012-2015), agora com 31 anos, disse que está com muita vontade de voltar a jogar. “Sinto falta do jogo e estou a preparar-me bem, física e mentalmente, para regressar”, disse Jackson, que está empenhado em tirar a equipa algarvia do fundo da classificação da I Liga.

“Temos de agradecer a aposta que fez na nossa proposta, no nosso projeto”, afirmou na apresentação do avançado o presidente da SAD do Portimonense, Rodney Sampaio. “Ele não está parado, ele tem vindo a trabalhar, e muito, para ganhar a condição que mais deseja. Vamos avaliar como está”, acrescentou o treinador António Folha.

Portimonense arranca época com quatro jogos sem vencer

Recorde-se que o Portimonense não arrancou a época 2018/2019 da melhor maneira. Ao fim de quatro jornadas, a equipa algarvia soma apenas um ponto, fruto de um empate caseiro com o Santa Clara (2-2) na terceira jornada. O saldo das restantes jornadas já realizadas até agora é bastante negativo, com mais uma derrota em casa frente ao Boavista (0-2) e dois desaires fora contra o Chaves (0-2) e o Rio Ave (1-2).

Além disso, o Portimonense perdeu o jogo da segunda ronda da Taça da Liga, por 0-2, frente ao Rio Ave, ficando de fora desta competição. Ou seja, em cinco jogos, a formação algarvia apenas conseguiu um empate e ocupa o último lugar da classificação da Liga, com apenas um ponto.

O próximo encontro do Portimonense na Liga está marcado para o próximo dia 23 de setembro, às 16h00, em Portimão. O adversário é o Vitória de Guimarães, que ocupa a oitava posição, com duas vitórias e duas derrotas.

NC|JA