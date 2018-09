IPDJ apresenta “Deambulações” de Henrique Dentinho em Faro

Connect on Linked in

Estará patente ao público, na galeria de exposições da Direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), em Faro, de 7 a 25 de setembro, a exposição de pintura e escultura de Henrique Dentinho, intitulada “Deambulações”.

Esta mostra reflete a passagem do artista por Angola, Moçambique, Brasil e por França, pois são estes países, as suas cores e as suas culturas, que mais influenciam a obra de Henrique Dentinho.

O artista nasceu em Faro, em 1929. Formado na Escola Agrícola de Santarém, iniciou-se primeiramente na escultura, de onde faz renascer velhos pedaços de árvore que encontra no seu caminho. A pintura surge mais tarde, através da sua filha Susana, quando iniciou-se com o mestre Martins Leal, nos “Pintores Olhanenses”. A sua obra é reconhecida por vários colecionadores e encontra-se dispersa por Portugal e pela Europa.

A exposição inaugura no dia 7 de setembro, pelas 18h15, no âmbito do programa das comemorações do Dia do Município de Faro, e estará patente ao público até ao dia 25 de setembro de 2018, podendo ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 18h00.

