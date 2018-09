Iniciativas DiVAM no castelo de Aljezur e ermida da Guadalupe

Connect on Linked in

No próximo sábado, dia 22 de setembro, o castelo de Aljezur e a ermida de Nossa Senhora de Guadalupe (Vila do Bispo) acolhem duas iniciativas do programa DiVAM (Dinamização e Valorização dos Monumentos), da Direção Regional de Cultura do Algarve, que pretende desafiar as pessoas a refletirem sobre o futuro do património.

A performance “As Desfiadoras” terá lugar no castelo de Aljezur, pelas 17h00.

Por outro lado, integrado na mostra de cinema documental “Um Mar de Filmes!”, “Pedra e Cal” de Catarina Alves Costa, será exibido na ermida de Nossa Senhora de Guadalupe (Raposeira/Vila do Bispo), no dia 22 de setembro, pelas 21h00…

