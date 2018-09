Grande expectativa por veredicto final sobre o petróleo

Print This Post

Os planos das petrolíferas passavam por iniciar já no próximo dia 15 de setembro os trabalhos ao largo de Aljezur, mas uma providência cautelar travou essa intenção. A região está agora em suspense até ao veredicto final, com os movimentos anti-petróleo a lançarem uma nova campanha para financiar os custos judiciais desta ação definitiva. Os presidentes das câmaras de Aljezur, Lagos e Vila do Bispo advertem que, se o furo de prospeção avançar, será “o maior e mais rude golpe aplicado a esta região”

A batalha judicial em torno da pesquisa e exploração de petróleo ao largo de Aljezur aproxima-se do fim. Pelo menos é o que esperam todas as partes. Depois de uma “chuva” de providências cautelares para travar o furo, a decisão definitiva sobre esta matéria cabe agora ao Tribunal Central Administrativo do Sul, em Lisboa, que já está a analisar todos os recursos e contra-alegações para anunciar depois um veredicto final.

A última decisão judicial foi favorável à Plataforma Algarve Livre de Petróleo (PALP). No passado dia 13 de agosto, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé deferiu a providência cautelar interposta por este movimento para travar o furo de prospeção de petróleo que estava previsto iniciar-se, já a partir do próximo sábado, dia 15 de setembro, em Aljezur…

Nuno Couto|Jornal do Algarve