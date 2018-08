Garvetur assinala 35 anos com gala de verão

Connect on Linked in

A Festa de Verão 2018 da Garvetur reuniu cerca de 2300 convidados em Vilamoura, na passada sexta-feira, que se associaram às celebrações do trigésimo quinto aniversário da empresa, reconhecida como uma das referências nacionais do setor imobiliário e turístico, e foi o pretexto para a apresentação da nova imagem, uma das vertentes da estratégia de inovação que assenta “num esforço de modernização e melhor comunicação com os clientes” salientou o seu CEO.

Segundo Reinaldo Teixeira, “as celebrações dos 35 anos da empresa vão prolongar-se ao longo do ano, e haverá outras novidades que estamos a desenvolver, seja na área do imobiliário, do arrendamento turístico e da gestão, no sentido de um crescimento sustentado e sólido”. Alegando ser “nos anos positivos, a melhor ocasião para investir, tanto em ativos como nos recursos humanos” o empresário fez questão de enaltecer o trabalho da equipa de colaboradores a quem atribui “um papel determinante nos resultados obtidos”, referindo-se ainda aos diretores das empresas participadas do Grupo Enolagest, do qual a Garvetur é a empresa âncora.

A gala Garvetur é já um dos eventos a marcar o Verão do Algarve e como manda a tradição estiveram presentes convidados oriundos das várias regiões de Portugal e de outros destinos do Mundo. Na ocasião, foram também apresentados novos empreendimentos dos quais a Garvetur é a mediadora oficial e, em alguns, também responsável pela gestão turística, designadamente Viver a Ria (Fuzeta), Golf F5 (Vila Sol), Dom Pedro Residences (Vilamoura), Vilalara (Lagoa), Villas Mourim (Carvoeiro), Bellevue (Portimão), Bay Residence (Lagos) e West Cliffs (Óbidos).

O evento contou com a presença de personalidades regionais, nacionais e internacionais, num clima de boa disposição, na agradável noite do verão algarvio.

“É com emoção e grande confiança no futuro que partilho com todos os presentes esta noite tão especial e só posso agradecer a clientes, fornecedores, parceiros, proprietários, investidores e amigos que fizeram questão de brindar ao sucesso do nosso grupo de empresas”, salientou Reinaldo Teixeira, CEO da Garvetur / Grupo Enolagest.

Sobre o Grupo Enolagest/Garvetur

O Grupo Enolagest reúne o know how de um universo de 41 empresas associadas e através das quais intervém em todo o ciclo de consultoria, comercialização e gestão do vasto setor de investimento na indústria do Turismo e do Imobiliário em Portugal.

Apresentando uma longa experiência numa das áreas económicas mais pujantes do país, a âncora do Grupo é a empresa Garvetur, que desde 1983 atua no mercado turístico (holiday rentals) e mediação imobiliária (real estate). O Grupo Enolagest está sediado em Vilamoura no Algarve, possui delegações em Lisboa e no Brasil e possui parceiros/agentes nos quatro cantos do mundo, com maior incidência nos principais mercados emissores de turistas e investidores em Portugal.

