Francisco Louçã fala dos “riscos do país” em Loulé

Loulé vai receber Francisco Louçã para uma conferência sobre finanças, incêndios e outros riscos do país. “Portugal em risco: Dos incêndios à pirataria financeira” é o tema que o economista, antigo deputado e antigo líder do Bloco de Esquerda, irá trazer ao ciclo de conferências “Horizontes do Futuro”, no próximo dia 20 de setembro, quinta-feira, pelas 21h30, no salão nobre dos paços do concelho de Loulé.

Francisco Louçã (nascido em Lisboa, em 1956) é economista, professor catedrático no ISEG, Universidade de Lisboa, e investiga temas de Macroeconomia, Finanças e História das Ideias Económicas.

Participou na luta contra a ditadura e a guerra no movimento estudantil dos anos setenta. Aderiu à LCI, seção portuguesa da Quarta Internacional, em 1973, (transformada em PSR em 1979), e fez parte da sua estrutura da direção aquando do 25 de Abril de 1974, participando na luta política desde então.

Foi fundador do Bloco de Esquerda, em 1999, e membro da sua direção desde essa data. Foi deputado entre 1999 e 2013.

Participou como convidado em diversos fóruns, cimeiras e conferências políticas em diversos países, como a França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Suíça, Bélgica, Brasil, Chile, Uruguai, Paraguai, Nicarágua, Equador, Colômbia e Argentina.

Foi eleito membro do Conselho de Estado em dezembro de 2015, pela Assembleia da República.

Esta iniciativa tem entrada livre.

