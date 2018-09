Festival de fado regressa a Lagos

Pedro Moutinho e Marta Alves (dia 7) e “Amália Vive” (8) vão estar no Fado Fest Lagos 2018. Os espetáculos realizam-se no centro cultural da cidade, a partir das 21h30.

O festival de fado de Lagos arranca na sexta-feira, dia 7, com Pedro Moutinho e Marta Alves. O concerto vai centrar-se no novo trabalho de Pedro Moutinho, “O Fado em Nós”.

No sábado, dia 8, será a vez do espetáculo de fado “Amália Vive”, que, através da sua discografia, relata o que foi a vida de Amália Rodrigues. No decorrer do concerto serão apresentadas imagens correspondentes à ordem dos fados. “Amália Vive” tem uma duração aproximada de 01h40, com uma banda composta por cinco músicos e uma interpretação vocal de duas vozes consideradas por muitos as melhores do Algarve: Ana Sofia Marques e Pedro Viola.

JA