Festival das Aves com inscrições para mais de 200 atividades

Já foi lançado o programa e abertas as inscrições nas atividades da 9ª edição do Festival de Observação de Aves e Atividades de Natureza aconteceu, que este ano decorre entre 4 e 7 de outubro, em Sagres.

A organização promete quatro dias com atividades – uma centena delas gratuitas – a decorrer de manhã à noite, em várias zonas de Vila do Bispo, com destaque para Sagres.

Às populares saídas de observação de aves em terra e no mar, juntam-se caminhadas pela Via Algarviana, passeios de quadbike, sessões de ilustração científica, limpezas de praia, passeios de observação de libélulas e libelinhas, e atividades focadas na observação holística da natureza. Os mais novos terão a oportunidade de construir máscaras de aves, ouvir o conto das Berlengas, e muito mais. Tudo isto dentro do mote que une organização e participantes – a natureza.

“Este festival é um evento que promove a partilha e a troca de experiências entre os amantes da natureza, e uma oportunidade de relaxar e usufruir das paisagens deslumbrantes e do inigualável pôr-do-sol de Sagres”, realça a organização, que está mais uma vez a cargo da Câmara Municipal de Vila do Bispo, com o envolvimento da Associação Almargem e da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA).

JA