Festa do Pontal deixa Quarteira e “regressa às origens”

O tradicional convívio de verão do PSD por terras algarvias vai realizar-se este ano num calendário e localização diferente daquele onde ocorreu na última década, mas mantendo-se no concelho de Loulé. A festa de 2018 está marcada para o próximo dia 1 de setembro, mas desta vez não será realizado em Quarteira, mas na Fonte Filipe, em Querença.

Segundo os sociais-democratas, “a alteração da Festa do Pontal do litoral para o barrocal algarvio – preterindo-se a sua realização num espaço urbano para junto de um curso de água e à sombra de árvores frondosas – assume-se como uma aposta deliberada de regresso às origens da festa”.

A Festa do Pontal vai contar com a presença do presidente do partido, Rui Rio, assim como de dezenas de figuras nacionais e regionais do PSD, conjuntamente com centenas de militantes e simpatizantes de várias zonas do país.

Os ingressos para o convívio de verão dos sociais-democratas custam cinco euros.

JA