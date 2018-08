Feira de Stocks anima comércio na Baixa de Tavira

Connect on Linked in

A Associação Baixa de Tavira, com o apoio do município de Tavira, vai promover de 30 de agosto a 2 de setembro a 10ª edição da Feira de Stocks, na Rua do Cais, entre as 19h00 e as 23h30, com entrada livre.

Esta iniciativa conta com a participação de estabelecimentos de diversas áreas, nomeadamente, vestuário e acessórios, calçado, bijutaria, decoração, artesanato, serviços, entre outros.

A Praça da República, a partir das 22h00, servirá ainda de palco para espetáculos variados, nomeadamente com Luiz Caracol (30 de agosto), Pauliteiros de Miranda (31 de agosto ), Luís Guilherme “Clássicos do Festival da Canção” (1 de setembro) e Encontros de Dança do Algarve – Companhia de Dança Idade de Ouro (2 de setembro).

Segundo os promotores, esta iniciativa, que é cofinanciada pelo programa operacional do Algarve, é “uma excelente oportunidade para dinamizar e promover o comércio tradicional”.

