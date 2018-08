Fatacil arranca amanhã com novidades

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

A 39ª edição da Fatacil – Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa, abre as portas de 17 a 26 de agosto. Em declarações ao JORNAL DO ALGARVE, o presidente da autarquia, Francisco Martins, revela as surpresas e novidades que merecem destaque nesta edição, logo a começar pelo “aumento dos parques de estacionamento, por forma a tornar mais fácil o acesso dos visitantes à feira”.

Outra das novidades deste ano é “mais artesãos a trabalhar ao vivo” no recinto da feira, ou seja, “continua a haver um reforço da aposta do município neste setor, com a presença de expositores que há muito tempo não vinham à Fatacil”.

Há ainda a destacar a divulgação da candidatura de Lagoa no concurso das 7 Maravilhas à Mesa. “Iremos aproveitar a Fatacil para promover a candidatura de Lagoa neste concurso, através de uma promoção permanente no recinto da feira, sendo que, durante três dias (primeiro dia da feira e últimos sábado e domingo), iremos dar a provar aos nossos visitantes algumas das iguarias que fazem parte da mesa de Lagoa. Refiro-me concretamente à sardinha da ‘boa morte’ e às papas com amêijoas”, salienta o autarca de Lagoa…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 16 DE AGOSTO)

Nuno Couto|Jornal do Algarve