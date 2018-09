Faro: Nove dias de festa para receber novos alunos da Universidade do Algarve

Connect on Linked in

A Receção ao Caloiro 2018, organizada anualmente pela Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg), começou esta quarta-feira à noite e vai decorrer até ao próximo dia 27 com o centro nevrálgico instalado nas Muralhas da Cidade de Faro.

Este evento marca o início do ano letivo e tem como principal objetivo integrar os novos alunos que entraram este ano no ensino superior na Universidade do Algarve. Porém, a AAUAlg convida toda a comunidade Farense a fazer parte desta festa.

Para além das atuações musicais que terão lugar no recinto da Receção ao Caloiro ao longo de uma semana, estão também programadas atividades para todos os estudantes daquela universidade.

O primeiro momento aconteceu na noite desta quarta-feira com a tradicional Monumental Serenata de Abertura do Ano Letivo 2018-2019, junto à Igreja do Carmo, onde os In Versus – Grupo de Fados e Guitarradas de Coimbra fizeram as honras da abertura do novo ano.

Esta quinta-feira será o primeiro dia de espetáculos nas muralhas e terá as atuações de três tunas da Universidade do Algarve: Real Tuna Infantina – Tuna Mista da Universidade do Algarve, Feminis Ferventis – Tuna Feminina da Universidade do Algarve e Versus Tuna – Tuna Masculina da Universidade do Algarve.

Na sexta-feira, a noite ficará a cargo de Homies (grupo farense), Plutónio e Mundo Segundo & Sam the Kid. No sábado será a vez de SupaSquad, Putzgrilla e Ninja Kore subirem ao palco. Domingo, David Brito e Cristiano Martins são os responsáveis por animar a noite.

A noite de segunda-feira terá DJ Kool, Quim das Remisturas e Baile & Funk – patrocinado pelo bar Coral. Hybrid Theory (Tributo aos Linkin Park) e novamente DJ Kool são os donos do palco na terça-feira. A atuação de Toy está agendada para a noite de quarta-feira, dia 26, que também terá Fernando Leal e André Salgueiro como protagonistas.

Por fim, no dia 27, Ricardo Vieira, Miguel Azevedo e o DJ Cristinan F encerram a edição de 2018 de um dos maiores eventos realizados para os estudantes da Universidade do Algarve.