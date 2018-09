Faro acolhe seminário “A importância da Alfabetização na Inclusão Social”

Connect on Linked in

Numa iniciativa da Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos (APEFA), com o apoio da Direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEStE) através da sua Direção de Serviços da Região Algarve (DSRAl), irá ter lugar no próximo dia 10 de setembro, pelas 14h00, no auditório do IPDJ, sito na Rua da Policia da Seguranca Pública, n.º 1 em Faro, o Seminário subordinado ao tema “A importância da Alfabetização na Inclusão Social”.

O seminário é promovido no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Alfabetização e apresenta-se como corolário da Iniciativa Nacional de Educação e Formação de Adultos “Semana da Alfabetização e das Literacias”, promovida pela APEFA, em parceria com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), iniciativa esta que está a decorrer de 1 a 8 de setembro em todo o país, nos municípios aderentes.

A realização do seminário pretende, além de comemorar a efeméride acima identificada, constituir-se num contributo para a efetiva sensibilização das populações e, em especial, dos atores territoriais para a questão da alfabetização e para a necessidade de uma nova operacionalidade de um modelo de Educação e Formação de Adultos em Portugal, que seja inclusiva e abrangente a todas as geografias e morfologias.

