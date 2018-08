Estreia do circuito urbano Amaro Antunes foi um sucesso em Cacela

Connect on Linked in

A primeira edição do Circuito Urbano Clube de Ciclismo Amaro Antunes foi um sucesso. O Largo Manuel Cabanas, em Vila Nova de Cacela, encheu-se de público para festejar o ciclismo na região do sotavento algarvio junto a Amaro Antunes e aos ex-companheiros de equipa Ricardo Mestre e João Rodrigues (W52-FC Porto), que recentemente fecharam no top 10 da Volta a Portugal.

Um total de 42 crianças de escolas de formação e 24 atletas seniores amadores realizaram as corridas referentes aos seus escalões, sendo o circuito de um quilómetro pontuado pela diversão dos miúdos e um pouco mais de competição entre os graúdos. No final, o evento resultou num êxito em termos de organização, convívio e segurança.

O domingo de 18 de agosto terminou com o Clube de Ciclismo Amaro Antunes a conquistar nos escalões de escolas a vitória em iniciados com Diogo Correia e o segundo lugar com João Ribeiros, somando também o pódio em infantil com Guilherme Mestre a fechar em terceiro. Rafael Batista (CCL) venceu em pupilos/benjamins, Victoria Possante (CCL) em iniciados femininas, Jil Martins e Raquel Dias (Extremosul/Hotel Alisios/Cenmais) em infantis, Valentina Balbina (EC Almodôvar) em juvenil femininas e o francês Christiano em juvenil.

Na corrida de seniores amadores, o clube preencheu os três lugares do pódio com a vitória a pertencer a Patrick Simão, seguindo-se na meta Solézio Fernandes e Luís Teixeira.

“Foi uma vitória muito especial, a correr em casa. Sonhava com isto e pensei sempre que era possível com a ajuda da minha equipa. Eles acreditaram em mim e conseguimos o objectivo. Vencer em casa tem um sabor especial, pois já tinha feito há muitos anos atrás, na minha entrada no ciclismo, e agora foi um sonho voltar a concretizar. Estou muito feliz com esta vitória”, confidenciou Patrick Simão.

O presidente Amaro Antunes não podia estar mais satisfeito com a forma como decorreu a estreia do Circuito Urbano: “Fazemos um balanço bastante positivo desta primeira edição. As pessoas de Cacela aderiram, facilitando as estradas, o que ajudou bastante a nossa tarefa. Acaba por ser um orgulho conseguir concluir o evento e dizer que foi um sucesso. Este projecto foi desenhado nas escolas de ciclismo e tínhamos em mente fazer uma prova onde a aposta forte recaía na juventude. Quisemos também aliar o útil ao agradável e, visto termos uma equipa de CPT (Ciclismo Para Todos), fez todo o sentido realizar uma prova para esses atletas.”

Quanto ao futuro do clube, “à partida, será nos mesmos moldes deste ano. Iremos tentar melhorar e acrescentar os benjamins nas escolinhas. Queremos dar um passo de cada vez, mas iremos dar um passo mais no próximo ano a nível das nossas escolinhas”, acrescentou Amaro Antunes.

Pódio Escolas – Pupilos/Benjamins (2 voltas):

1º Rafael Batista (CCL) 0h05m24s

2º Santiago Costa (CCL) 0h06m25s

Pódio Escolas – Iniciados (5 voltas):

1º Diogo Correia (EC Amaro Antunes) 0h11m11s

2º João Ribeiros (EC Amaro Antunes) 0h11m39s

3º Francisco Teodósio (Extremosul/Hotel Alisios/Cenmais) 0h11m40s

Pódio Escolas – Iniciados Femininas (5 voltas):

1ª Victoria Possante (CCL) 0h13m14s

2ª Margarida Nascimento (BTT Conceição de Faro) 0h13m29s

3ª Bárbara Santos (Freebike Shop/Bike Clube S. Brás) 0h13m37s

Pódio Escolas – Infantil (10 voltas):

1º Jil Martins (Extremosul/Hotel Alisios/Cenmais) 0h20m24s

2º Rafael Silva (EC Almodôvar) 0h20m26s

3º Guilherme Mestre (EC Amaro Antunes) 0h21m38s

Pódio Escolas – Infantil Femininas (10 voltas):

1ª Raquel Dias (Extremosul/Hotel Alisios/Cenmais) 0h20m59s

Pódio Escolas – Juvenil (20 voltas):

1º Christiano (Individual) 0h38m57s

2º Daniel Lima (BTT Loulé/Elevis) 0h38m57s

3º Noah Campos (BTT Loulé/Elevis) 0h38m57s

Pódio Escolas – Juvenil Femininas (20 voltas):

1ª Valentina Balbina (EC Almodôvar) 0h39m18s

2ª Inês Ramos (EC Almodôvar) 0h39m18s

3ª Laura Simão (BTT Loulé/Elevis) 0h39m29s

Pódio Seniores Amadores (40 voltas):

1º Patrick Simão (CC Amaro Antunes) 1h06m03s

2º Solézio Fernandes (CC Amaro Antunes) 1h06m03s

3º Luís Teixeira (CC Amaro Antunes) 1h06m56s

