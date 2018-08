Estado vai pagar 100% da reconstrução de casas de famílias pobres, mas autarca de Monchique receia que donativos não cheguem

Connect on Linked in

A reconstrução das primeiras habitações será financiada a 100% para as vítimas mais carenciadas. As restantes famílias terão de pagar até 25% do seu rendimento, através do programa Porta de Entrada.

Segundo o último balanço, serão necessários cerca de dois milhões de euros para recuperar as 32 habitações afetadas pelo incêndio de Monchique. As contas foram feitas pelo ministro do Ambiente, depois de uma reunião realizada na passada segunda-feira, na Câmara de Monchique.

Em declarações ao JORNAL DO ALGARVE, o presidente da Câmara de Monchique refere que “o programa Porta de Entrada tem alguns méritos no que pode ser a resposta às necessidades das pessoas”, mas também tem aspetos “menos positivos”, como o facto de “este apoio não ser a 100%, ou seja, a fundo perdido, como aconteceu no ano passado em Pedrógão”.

Depois da visita do ministro, Rui André revela que só percebeu agora que “parte do valor da reconstrução das casas em Pedrógão foi de donativos da sociedade civil” e que “o Governo já está a contar com os donativos para assumir a reconstrução das casas em Monchique”.

“O problema é que não estamos a receber muitos donativos em dinheiro, mas sim em géneros. A conta solidária que lançámos ainda está praticamente a zeros e, por isso, receio que os donativos financeiros não cheguem para responder às necessidades”, salienta o autarca, adiantando que esta situação poderá estar ligada com a polémica em torno dos fundos recolhidos após os incêndios do ano passado. “Depois do que se passou em Pedrógão, as pessoas estão com reservas em dar dinheiro”, afirma.

Além disso, o presidente da Câmara de Monchique acentua que, ao usar o dinheiro dos donativos para a reconstrução das casas, “o município fica esvaziado de dinheiro para resolver outros problemas que o Estado não cobre”, como…

Nuno Couto|Jornal do Algarve