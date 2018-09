Encerramento da Semana Europeia do Desporto marcada para Quarteira

Connect on Linked in

Este ano celebra-se a quarta edição da Semana Europeia do Desporto que vai decorrer de 23 a 30 de setembro. Trata-se de uma iniciativa da Comissão Europeia cujo principal objetivo é a promoção dos benefícios da prática regular do desporto, sendo celebrada em simultâneo por 38 países europeus.

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) assume novamente a iniciativa da coordenação nacional e da implementação de estratégias e ações da Semana Europeia do Desporto. Tudo isto, com a colaboração e participação ativa de um alto conjunto de parceiros que procuram dinamizar ações e promover uma visão partilhada (#BEACTIVE) por todo o país, no âmbito dos quais os municípios assumem particular importância.

No próximo dia 30 de setembro (domingo), o encerramento desta iniciativa vai decorrer no Algarve, na cidade de Quarteira, numa organização conjunta do IPDJ, da Câmara Municipal de Loulé, Junta de Freguesia de Quarteira, Associações Regionais de Modalidades Desportivas e Associações e Clubes locais.

“A cidade de Quarteira vai acolher o Algarve Desportivo num mega evento da melhor forma, transformando um cenário nobre da cidade num mega polidesportivo o mais eclético possível conducente a uma prática desportiva saudável ao longo do ano, demonstrando a força do associativismo desportivo da Região do Algarve com a presença de inúmeros clubes e associações algarvias, parceiros fundamentais para o sucesso do evento”, explica o IPDJ.

Em Portugal a mensagem #BEACTIVE está a ser dinamizada através do planeamento de diversas atividades impactantes a realizar durante toda a Semana Europeia do Desporto. Este ano serão abordadas diversas áreas desportivas, tais como o desporto federado, a área do fitness, educação física e desporto escolar, desporto informal, desporto adaptado, atividades de ar livre e náuticas, desporto nos municípios, desporto no local de trabalho, dança e jogos tradicionais.

Programa Geral da Semana Europeia do Desporto 2018:

o 20 set– Lançamento Oficial da Semana Europeia do Desporto – Lisboa – Gare Marítima da Rocha de Conde de Óbidos

o 21 e 22 set – Dia Aberto dos Ginásios de Portugal

o 23 set – Abertura Oficial da Semana Europeia do Desporto

o 24 set – Desporto Inclusivo

o 25 set – Desporto no Local de Trabalho

o 26 set – Desporto nos Municípios / Lançamento do Sistema Nacional de Informação Desportiva

o 27 set – Desporto Outdoor / Clubes Desportivos

o 28 set – Dia Europeu do Desporto Escolar

o 29 set – Noite #BeActive

o 30 set – Encerramento – Quarteira – Passeio das Dunas