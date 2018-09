Emoções do futebol distrital estão de volta

Connect on Linked in

O Campeonato Distrital da 1.ª Divisão, em futebol, arranca este sábado e a primeira fase decorrerá até ao dia 23 de fevereiro para definir as seis equipas que irão disputar o título, na segunda fase, e as seis que lutarão para escapar à despromoção.

A primeira jornada vai colocar frente a frente Almancilense e Lusitano, em Almancil, duas equipas que foram despromovidas do Campeonato de Portugal. O Moncarapachense, outro dos emblemas que na última época militou nos campeonatos nacionais, recebe o Messinense.

Esta jornada inaugural inclui ainda a receção do 11 Esperanças, campeão da 2.ª Divisão na passada temporada, ao Lagoa, e do Guia, segundo classificado no segundo escalão na última época, ao Silves, segundo na 1.ª Distrital da passada temporada. A primeira ronda fica completa com os jogos Quarteirense – Imortal e Esperança de Lagos – Quarteira, quatro equipas que garantiram a permanência neste escalão.

No final da segunda fase, que terminará em maio do próximo ano, o campeão ascende ao Campeonato de Portugal, terceiro escalão do futebol nacional. O segundo classificado será apurado para disputar a Taça de Portugal, tal como o vencedor da Taça do Algarve (ou a que chegar mais longe nesta prova entre as equipas algarvias não estiverem apuradas).

A 2.ª Divisão Distrital tem a primeira jornada agendada para o sábado seguinte (29 de setembro).