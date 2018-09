“El Pozo y Las Peluqueras”

Cuando la Villa parece que aun duerme, y es difícil encontrar personas en la calle, el buen sol de una fresca mañana me acompaña a descubrir una vieja historia, que por sus propios años, tiene ya incorporada mucho de leyenda popular, pero que todos creen y la cuentan con todo gusto y seguridad.

Allí está el Pozo, bien profundo y conservado; al asomarme, quise pensar cuántas generaciones de hombres y mujeres de esta Villa, de españoles y portugueses, han venido a hacer lo mismo, cuántos han conocido sus historias asombrosas, cuántos se han hecho una foto de recuerdo en esta cruz, pues el Pozo es parte de la identidad de esta Villa, está estrechamente conectado a sus historias, desde la etapa medieval y sus guerras. Como siempre, trato de buscar pobladores para escuchar de ellos sus historias y leyendas, sabiendo de antemano lo difícil de hallarlos, por la hora.

Pronto doy con una joven, que al abordarla me cuenta que viene de dejar a su hijo Antonio, en la escuela Galdames, a pocos metros del Pozo, su nombre es Azucena, pero todos la conocen por Azu, nombre que también lleva su peluquería, situada igualmente a unos metros de dicho Pozo.

Azu me dice que desde pequeña, sus padres y pobladores en general, le contaban que el “Boquerón”, como todos nombran al Pozo, tiene varios pasadizos, construidos perfectamente con ladrillos, y lo suficientemente altos y anchos para poder andar por ellos de forma holgada, que muchos decían que solo tenían la función de evacuar aguas albañales de las calles de la Villa, pero que la mayoría dice que fueron construidos con el fin de ser utilizados en las antiguas guerras medievales, vinculadas a las conquistas de tierras, y también como una vía de escape para los Señores Feudales, pues uno de sus pasadizos lleva hasta el propio río Guadiana.

Azu, amablemente se despide, pues le hacen saber que esperan por ella varias clientas en su peluquería, que tienen turno para esa hora, pues, evidentemente, cuenta con una gran clientela.

Sigo mi recorrido en busca de algún otro poblador que me pudiera dar otros detalles para mi crónica, cuando veo a otra joven que venía caminando con su hija de la mano. La abordó y amablemente se presenta, se llama Belén y su linda hija también, coincidentemente también es peluquera y trabaja en la peluquería María, a poquísimos metros del Boquerón, y me di cuenta que le entusiasmó mucho hablar de esta reliquia de su Villa.

Me cuenta que hay muchas historias sobre este Pozo, pues son muchas las generaciones que han convivido con él, asegura que data del siglo XVI, pues así lo recoge el libro del Cabildo, donde el Mayordomo de la Villa tenía, entre sus funciones, el cuidado de éste. Belén me narra, con ilusión, de cómo en su casa se contaba una historia en que por los pasadizos del Boquerón se trasladaron tropas, incluso con sus caballos, hasta el Catillo de Castro Marim, en tierras portuguesas, pasando por debajo de las abundantes aguas del río Guadiana, puesto que uno de sus túneles llegaba hasta allí, que era una de las ventajas que le brindaba a las fuerzas españolas. Amigos una vez contaron, incluso, de una batalla que se realizó en la parte portuguesa, en las orillas del río, donde en la noche las fuerzas españolas atravesaron este túnel y a las primeras horas del día habían salido a la retaguardia del enemigo, al que derrotaron en poco tiempo al utilizar el factor sorpresa. Muchas otras historias son narradas por los más veteranos, muchas quizás de la propia imaginación popular y otras que podrán tener alguna cuota de verdad, pero todas leyendas, que exacerban las historias de la localidad.

Así pasó mi día, entre el Pozo o Boquerón, y las peluqueras, que también son parte importante de la tranquila y placentera vida de esta bella Villa.

Así que ya saben, si quieren conocer de la historia de este terruño de Ayamonte, pueden combinarla con una útil y agradable visita a una de sus conocidas peluquerías.

Por: Erasmo Lazcano López

*Máster en Ciencias