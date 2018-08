Diogo Marreiros junta título de vice-campeão europeu ao mundial

Connect on Linked in

Diogo Marreiros sagrou-se na passada sexta-feira vice-campeão europeu de patinagem de velocidade, nos Campeonatos da Europa de patinagem de velocidade, que tiveram lugar em Oostende, na Bélgica.

O atleta de Lagos conquistou o título de vice-campeão europeu dos 10.000 metros pontos/eliminação, ficando apenas a 19 milésimos de conseguir o título europeu e o lugar mais alto do pódio.

Diogo Marreiros subiu ainda ao pódio da estafeta, em equipa com três algarvios (Diogo Marreiros – Roller Lagos e Miguel Bravo e David Pedro – G.D. Lagoa).

“O melhor patinador português de todos os tempos subiu ao pódio duas vezes para receber medalhas de prata, elevando para nove o número de medalhas de Portugal, em toda a sua história, nesta modalidade, oito delas com a participação do fenómeno lacobrigense. Com resultados ímpares o patinador algarvio, com 26 anos de idade, está na sua melhor forma de sempre”, revela Paulo Batista, treinador do Roller Lagos.

Recorde-se que, no início de julho, Diogo Marreiros já tinha conquistado a medalha de prata no escalão sénior na prova de estrada de 10 quilómetros por pontos, sagrando-se assim vice-campeão mundial desta modalidade e disciplina, um feito histórico na patinagem de velocidade em Portugal. Este resultado foi alcançado no Campeonato do Mundo de Patinagem de Velocidade, que decorreu entre 1 e 8 de julho, na Holanda.

JA