Cursos do ISEC destacam-se pelo baixo nível de desemprego

O Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) vai promover, de 2 a 12 de setembro, a segunda fase de candidaturas aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTESP).

O ISEC conta atualmente com mais de 3.350 estudantes e, segundo o seu índice de empregabilidade, 70% dos alunos conseguem encontrar um emprego antes de concluírem o curso e 98% ficam empregados até seis meses após a conclusão do curso.

Um CTESP é um ciclo de estudos superior, não conferente de grau académico, com uma duração de dois anos, com 120 ECTS (créditos atribuídos no âmbito do Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos), cuja conclusão, com aproveitamento, conduz à atribuição de um diploma de técnico superior profissional.

Este concurso destina-se a quem tiver o 12º ano completo, ou habilitação legalmente equivalente, assim como titulares de curso de ensino profissional secundário de nível 4, titulares de um diploma de especialização tecnológica, titulares de um diploma de técnico superior profissional, titulares de um grau de ensino superior e candidatos aprovados nas provas M23.

Os cursos a que se podem candidatar em 2018 são: Análises Químicas e Biológicas; Automação, Robótica e Manutenção Industrial; Instrumentação Biomédica; Manutenção Eletromecânica; Proteção Civil; Reabilitação Sustentável de Edifícios; Redes e Sistemas Informáticos; Tecnologia e Gestão Automóvel.

