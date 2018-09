CRÓNICA DE FARO: Reabriu o Museu Marítimo Almirante Ramalho Ortigão

Após o incêndio que causou avultados estragos, ocorrido em 2015, reabriu ao público o Museu Marítimo Almirante Ramalho Ortigão, um dos pilares da valiosa museologia da capital sulina e que constitui uma valiosa peça no “puzle” que urge construir para justificar a pretensão de “Faro, Capital da Cultura”.

Constituído em 1931 no então edifício do Departamento Marítimo do Sul, no Largo da Sé (hoje restituído à Igreja Católica e onde funciona o Paço Episcopal) pelo ilustre farense oficial da Armada Portuguesa, Almirante Ramalho Ortigão, como “Museu da Indústria e do Mar da Escola Pedro Nunes – antecessora da atual Escola Secundária Tomás Cabreira”, reunia um valioso espólio que estivera na Exposição Universal de Lisboa, em 1900.

Réplicas de navios e barcos de pesca, esquemas de armações de atum, peças das atividades piscatória e de mariscultura, octantes, quadros alguns assinados por nomes famosos da pintura, como Baldaque da Silva, Carlos Lyster Franco e Manuel Bivar é todo um mundo mar deslumbrante que ali se oferece ao visitante.

Com a transferência do Departamento Marítimo do Sul para edifício próprio na Avenida Lusíadas, junto à doca, veio consigo o Museu marítimo, com três salas dedicadas a grande mestres aqueles pintores e mecenas e foi em 1946 que este importante e valioso espaço museológico e artístico, retrato vivo de um importante sector da vida económica algarvia, ao qual está visceralmente ligado, o MAR, passou a ter o nome do Almirante Ramalho Ortigão em 1946, o qual honrada e justificadamente ostente.

Vale a pena visitá-lo e considerar que este é um espaço vital para a pretensão de Faro a “Capital Europeia da Cultura”.

João Leal