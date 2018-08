Concerto solidário junta Mário Laginha e Trio Jazz em Silves

Connect on Linked in

No próximo dia 3 de setembro, integrado nas comemorações do Dia do Município de Silves, o Trio Jazz de Loulé convida Mário Laginha para um concerto solidário a favor dos Bombeiros Voluntários de Silves e São Bartolomeu de Messines. O espetáculo vai decorrer no centro pastoral de Pêra, pelas 21h30, sendo o concerto organizado pela Câmara Municipal de Silves com o apoio do Amendoeira Golf Resort.

Este concerto é um encontro muito esperado, em palco, entre um dos mais aclamados músicos portugueses, Mário Laginha, e o projeto que o próprio viu e fez crescer, o Trio de Jazz de Loulé.

Este concerto integra-se numa digressão que o Trio de Jazz de Loulé está a realizar com Mário Laginha a sul do país ao longo deste ano, a qual conta com a colaboração de várias autarquias algarvias no âmbito da Rede de Teatros do Algarve.

Este concerto solidário tem um donativo (bilhete) associado de 10 euros.

JA