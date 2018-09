Cimpor promove ação de voluntariado em Loulé

Connect on Linked in

Dezenas de colaboradores e parceiros da Cimpor, uma empresa InterCement, vão celebrar no próximo sábado, dia 15 de setembro, o Dia do Bem-Fazer em cinco locais do país, incluindo no concelho de Loulé. A ação global de voluntariado é uma iniciativa anualmente promovida pelo Instituto InterCement e decorre pelo sexto ano consecutivo em Portugal.

Segundo explica uma nota enviada à nossa redação, “este dia tem como objetivo juntar centenas de colaboradores e parceiros nas principais regiões onde a Cimpor opera. Em conjunto vão colaborar na intervenção, revitalização e recuperação de infraestruturas vitais para as comunidades locais onde se inserem”.

Nas últimas cinco edições do Dia do Bem-Fazer, a Cimpor promoveu a recuperação de 23 instituições, em parceria com 174 entidades com o apoio de 4.070 voluntários.

Em 2018, este projeto será implementado no Centro Paroquial da Quarteira e contará com o apoio das entidades locais e de vários parceiros solidários.

De acordo com Luís Fernandes, responsável da Cimpor em Portugal, “o Dia do Bem-Fazer é uma excelente oportunidade para fortalecer o verdadeiro espírito de equipa da Cimpor e de desenvolvimento conjunto, apoiando as comunidades onde estamos presentes. Esta ação que faz parte da nossa cultura de Responsabilidade Social e Desenvolvimento Sustentável, é uma demonstração clara que queremos estar integrados e ajudar as diferentes localidades que nos acolhem. Somos um dos maiores grupos de cimento internacionais e queremos que este mesmo cimento que produzimos ajude a construir um futuro melhor, todos os dias, para todos”.

“Fazer o bem transforma!” é o mote para este ano, ilustrando perfeitamente o compromisso da Cimpor e da InterCement, que impulsiona o trabalho de equipa e o hábito do voluntariado como dois dos seus principais pilares.

JA