Ciclo de cinema exibe filmes com temática LGBTI em Loulé

A sede da Casa da Cultura de Loulé, no parque municipal, irá receber o 14º Ciclo de Cinema LGBTI, de 14 a 16 de setembro, com a projeção de cinco películas. A visualização dos filmes será seguida de debates, sendo que todas as sessões têm entrada livre.

“O objetivo primordial deste evento é o de sensibilizar a população em geral para a realidade da juventude lésbica, gay, bissexual, trans, intersexo (LGBTI), abordando questões como a homossexualidade, a bissexualidade, a homoparentalidade, questões intersexo, o coming out e as questões trans”, salientam os promotores.

Assim, no dia 14, pelas 21h00, é apresentado “Rip 2 My Youth”, um dos primeiros documentários sobre transexualidade realizados em Portugal e que conta a história real de Isaac dos Santos, um jovem de 20 anos, que passou pelo processo de transição de género.

Segue-se, no dia 15, pelas 14h00, “120 batimentos por minuto”, de Robin Campillo. Tendo como pano de fundo a França do início dos anos 90, retrata a história do “Act Up”, grupo francês que, nessa década, ficou conhecido por promover ações não-violentas em defesa da prevenção e do tratamento da Sida.

“Moonlight”, película galardoada com o óscar de “Melhor Filme”, do realizador Barry Jenkins, é apresentada às 18h30. Uma história de relações humanas e autoconhecimento, este drama narra a vida de um jovem afroamericano desde a infância até à vida adulta e a luta dele para encontrar o seu lugar no mundo enquanto cresce num bairro violento de Miami.

No dia de encerramento do ciclo, 16 de setembro, às 14h00, é exibido “Carol”, um filme de Todd Haynes com Cate Blanchett como protagonista. Passado nos anos 50, apresenta a história de uma vendedora que se apaixona por uma mulher rica e casada.

Finalmente, às 20h30, será projetado “A três não é demais”, do francês Jérôme Bonnell, uma história de traições.

