Ciclismo: Amaro Antunes dá o salto para o WorldTour

Connect on Linked in

“Estou muito feliz por esta oportunidade. Chegar ao WorldTour é a concretização de um sonho! Estou muito muito grato por todo o vosso apoio, força e incentivo”, descreve o ciclista algarvio Amaro Antunes nas redes sociais, depois de saber que vai correr na equipa norte-americana CCC Continuum Sports, atual BMC, na temporada de 2019, subindo assim ao escalão WorldTour do ciclismo mundial, após um ano na polaca CCC Sprandi Polkowice, de Pro Continental.

O ciclista de 27 anos, natural de Vila Real de Santo António, – e que em 2017 foi quinto na Volta ao Algarve e segundo na Volta a Portugal na equipa da W52-FC Porto –, vai assim prosseguir o seu desenvolvimento numa equipa do topo do ciclismo mundial.

“É um sonho tornado realidade. É uma grande motivação para mim e estou ansioso para começar a correr no próximo ano. O meu principal objetivo será conseguir um bom resultado nas corridas mais importantes do WorldTour e ajudar a equipa o máximo possível”, disse Amaro Antunes na apresentação, frisando que “é uma honra e uma grande responsabilidade trabalhar com alguns dos melhores ciclistas do mundo”. “Esta será uma excelente oportunidade para continuar a melhorar como ciclista e aprender com os meus novos colegas de equipa”, sublinhou…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 13 DE SETEMBRO)

Nuno Couto|Jornal do Algarve