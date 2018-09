Centros de Saúde do Algarve vão abrir mais consultas de saúde oral em 2019

Connect on Linked in

.

Lagoa e S. Brás de Alportel juntam-se a Faro, Portimão, Tavira, Lagos e Loulé. Vila Real de Santo António será o seguinte município a integrar o projeto. ARS espera ter toda a região abrangida até ao final de 2019

.

A Administração Regional de Saúde do Algarve e as câmaras municipais de São Brás de Alportel e de Lagoa celebraram hoje um protocolo de colaboração com vista à disponibilização de consultas de saúde oral nestes concelhos.

A assinatura dos protocolos pela vogal do Conselho Diretivo da ARS Algarve, Josélia Gonçalves, pela vereadora da Câmara Lagoa, Anabela Simões, e pelo presidente da Câmara de São Brás de Alportel, Vítor Guerreiro, realizou-se em Lisboa, na cerimónia «Saúde Oral Para Todos», promovida pelo Ministério da Saúde, e vai permitir ao SNS do Algarve ter 50% do seu território coberto com consultas de medicina dentária até ao fim do primeiro trimestre do próximo ano.

No âmbito destes protocolos de colaboração, os municípios vão conceder apoio financeiro que se destina exclusivamente à aquisição de equipamento clínico para as salas de saúde oral dos respetivos Centros de Saúde, enquanto que a ARS Algarve disponibiliza os profissionais de saúde.

A ARS Algarve tem, neste momento, cinco gabinetes de saúde oral, tendo iniciado as consultas de medicina dentária com médicos dentistas e assistentes de medicina dentária nos três Agrupamentos de Centros de Saúde da região, em Faro, Portimão e Tavira em novembro de 2017, e alargado, no passado dia 1 de setembro, os consultórios de saúde oral aos Centros de Saúde de Lagos e Loulé.

Este projeto vai ser alargado em 2019 aos Centros de Saúde de Lagoa, São Brás de Alportel e Vila Real de Santo António, prevendo-se a cobertura total do território algarvio com consultas de saúde oral até ao fim do próximo ano.

A referenciação dos utentes para as consultas de medicina dentária é efetuada através do médico de família ou de outro médico do Centro de Saúde.

A cerimónia «Saúde Oral Para Todos», onde várias dezenas de municípios e as cinco Administrações Regionais de Saúde assinaram protocolos de colaboração, contou com a presença do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, e do bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Orlando Monteiro da Silva.