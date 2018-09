Celebrações das “Angústias” unem Ayamonte e VRSA

Print This Post

Vila Real de Santo António associa-se às festas em honra de Nossa Senhora das Angústias, que decorrem entre os dias 5 e 9 de setembro, em Ayamonte (Espanha).

A iniciativa – integrada no calendário de eventos da Eurocidade – tem lugar esta terça-feira, dia 4 de setembro, e começa com a receção da comitiva espanhola no Cais de Embarque de VRSA, às 19h00 (hora portuguesa).

Depois da arruada até à Praça Marquês de Pombal, uma banda portuguesa e outra espanhola tocarão, à vez, os Hinos Nacionais frente à autarquia de Vila Real de Santo António, onde decorrerá a cerimónia do hastear das bandeiras e terá lugar a sessão de boas vindas, conduzida pelos autarcas de VRSA e Ayamonte.

Segue-se novo percurso até ao cais de embarque de VRSA onde a comitiva fará a travessia fluvial do Rio Guadiana até Ayamonte.

Na localidade espanhola, a cerimónia prossegue com um desfile até à sede do Ayuntamiento, sendo novamente tocados os Hinos dos dois países.

A iniciativa termina com os discursos solenes e com a abertura oficial das festividades das Angustias, que será simbolicamente marcada pela inauguração da iluminação do recinto da romaria ayamontina, ato popularmente apelidado como “el encendido del alumbrado”.

JA