Castro Marim é uma “vila encantada” a partir de hoje

Connect on Linked in

Até ao próximo domingo, Castro Marim regressa à Idade Média e transforma-se num lugar mágico, com a 21ª edição dos Dias Medievais. Pelas ruas e ruelas é possível encontrar guerreiros, grupos de música e de dança, cavaleiros, malabaristas e cuspidores de fogo, entre muitos outros personagens desta época “bárbara e culta”

A 21ª edição dos Dias Medievais arranca esta quarta-feira em Castro Marim e prolonga-se até ao próximo domingo, dia 26 de agosto. Segundo a organização, a cargo da autarquia local, ao longo destes dias, a vila algarvia transforma-se numa “vila encantada, com toda a multiplicidade e contradições de uma época simultaneamente bárbara e culta, palco de acontecimentos e decisões que ficaram na história e de magníficas produções culturais e artísticas, a época medieval”.

“São cinco dias de regresso à Idade Média, com um evento que já é reconhecido pelo rigor da recriação histórica e, simultaneamente, pela inovação que procura trazer a cada ano. É também um dos maiores eventos nacionais do género”, destacam os promotores.

Com um recinto alargado, e com sucesso, durante as últimas duas edições, os Dias Medievais em Castro Marim mantêm-se no mesmo espaço, tendo por palco principal o castelo, o cenário mais leal à Idade Média, onde acontecem as principais recriações, como as de artes e ofícios, onde estão representadas mais de 45 profissões, e os grandes espetáculos, como os torneios medievais a cavalo.

É também o castelo, no paiol, que acolhe a renovada exposição de Instrumentos de Tortura e Punição, mostrando-nos uma das razões pela qual a Idade Média é considerada como a “idade das trevas”. Esta exposição é apoiada pela União Europeia.

Recriação da vida quotidiana nas ruas e ruelas

Outro dos grandes destaques dos Dias Medievais é sempre o banquete medieval, que, mediante reserva, dá a provar aos convivas as melhores iguarias da época, num espaço exclusivo, no chamado castelo velho, e por onde passam todos os grupos de animação do evento…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 23 DE AGOSTO)

NC|JA