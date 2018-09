Castro Marim: Proteção Civil explica Plano de Defesa da Floresta Contra Incêndios

Connect on Linked in

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Castro Marim promoveu recentemente uma sessão de esclarecimento sobre o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) destinada aos presidentes das juntas de freguesia do concelho.

A reunião, que contou com o apoio de um técnico dos serviços de ambiente do município, teve como objetivos a discussão do PMDFCI junto dos presidentes das freguesias, considerando o papel relevante que estes detêm no dispositivo de proteção civil, enquanto agentes de Proteção Civil. “Foram assim esclarecidos aspetos técnicos importantes, que ajudarão os intervenientes a deter um conhecimento aprofundado sobre Plano, atualmente em fase de discussão pública, para um melhor esclarecimento junto dos munícipes”, explicaram os responsáveis.

A reunião terminou com uma cerimónia simbólica de entrega dos coletes da Proteção Civil de Castro Marim aos quatro presidentes de junta, pelo presidente da Câmara. “Ações como esta permitem a criação de relações institucionais entre os diversos elementos do dispositivo de proteção civil ao serviço de Castro Marim”, acrescentam os mesmos responsáveis.

O encerramento dos trabalhos ocorreu na freguesia de Odeleite com os elementos da Proteção Civil, nomeadamente, o Executivo Municipal, o COM Castro Marim, os quatro presidentes de junta de freguesia, e os comandantes do Posto da GNR de Castro Marim, do Posto Territorial da GNR de Tavira, dos GIPS/GNR, do corpo de Bombeiros de VRSA, do corpo de Bombeiros de Tavira e do corpo de Bombeiros de Alcoutim, no âmbito da reunião e do dispositivo especial contra incêndios rurais (DECIR 2018).