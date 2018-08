Castro Marim: José Estevens reclama louros na criação do centro náutico

Connect on Linked in

O vereador do Movimento Castro Marim Primeiro (CM1), José Estevens, reclama o mérito da proposta aprovada recentemente pela Câmara de Castro Marim, para a criação do Centro Náutico da Barragem de Odeleite.

“A proposta do Castro Marim Primeiro (CM1), aprovada por maioria em reunião de câmara, no dia 20 de agosto, com os votos favoráveis da coligação do PSD/CDS e os votos contra do Partido Socialista, prevê a construção de um Centro de Atividades Náuticas com uma área de 6100 metros quadrados, que inclui zonas verdes, duas piscinas flutuantes, apoios de praia e uma zona de lazer, num investimento que ronda os 600 mil euros, 70% dos quais financiados por fundos comunitários”, sublinha o movimento CM1.

Segundo José Estevens, “importar esclarecer definitivamente os castromarinenses e a opinião pública em geral: a câmara municipal não aprovou a construção de qualquer praia fluvial na albufeira da barragem de Odeleite, muito menos foram aprovadas duas propostas, uma da coligação PSD/CDS e outra do Movimento Castro Marim Primeiro (CM1)”…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 30 DE AGOSTO)

JA