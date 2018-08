Castro Marim: Antonio Rey em serenata de homenagem a Paco de Lucía

Connect on Linked in

Esta sexta-feira, pelas 18h00, o Festival de Lucía recebe, em Monte Francisco, no concelho de CAstro Marim, o guitarrista e compositor de flamenco Antonio Rey, para uma serenata em homenagem ao legado do eterno génio da guitarra e mestre absoluto do flamenco contemporâneo, Paco de Lucía.

Recorde-se que Paco de Lucía, reconhecido como um dos melhores compositores e guitarristas do mundo, tinha em Castro Marim as suas raízes, mais concretamente em Monte Francisco, terra que viu a sua mãe, Luzia, nascer. É nesta ligação que o “Festival de Lucía” assenta, homenageando uma guitarra de várias linguagens, cruzamentos e matizes, como a que Paço de Lucía habitou o seu público, mas homenageando também as mulheres, através da memória de sua mãe, cuja alegria e semblante lusitano sempre o inspirou.

A serenata contará com a presença de vários familiares de Paco de Lucía, com destaque para a presença do seu irmão, Pepe de Lucía, também ele uma reconhecida e ilustre voz do flamenco.

Às 22h00, no Revelim de St. António, em Castro Marim, o Festival de Lucía é palco para o concerto de Antonio Rey.

