Canoagem: Atleta algarvia é campeã do mundo de veteranos

Ana Bebiano, da equipa Castores do Arade (Lagoa), sagrou-se campeã do mundo em K1 500m, K2 500m e K1 200m, no Campeonato Mundial de Veteranos de canoagem.

A competição realizou-se em Montemor-o-Velho, nos dias 13 a 16 de agosto, com a participação de atletas de 31 países, com idades superiores a 35 anos. As provas realizaram-se nas distâncias de 200m, 500m e 1000m, com inclusão da categoria de mistos no K2 e K4 500m. Esta competição serviu de rampa de lançamento para o Mundial de Absolutos que se realiza entre 22 e 26 de agosto.

A atleta Ana Bebiano foi a única atleta portuguesa a conseguir subir ao lugar mais alto do pódio nos kayaks. Durante os três dias de provas, realizou seis competições e venceu em três categorias no escalão dos 40 aos 44, em K1 500m, ao realizar o tempo de 2 minutos e 19 segundos, batendo a atleta moldava Anna Nenno por 3 segundos e a atleta espanhola Monica Pinheiro por 6 segundos. No K1 200m o pódio foi composto pelas mesmas atletas, vencendo a atleta algarvia com o tempo de 47.917 segundos, contra os 54.162 segundos e 1 minutos respetivamente das adversárias. Ana Acunha no escalão dos 45 aos 49 obteve um terceiro lugar no K1 500m, atrás de duas atletas espanholas.

Nas embarcações de equipas, Ana Bebiano e Ana Acunha venceram o K2 500m no escalão 40 a 44, levando de vencida a equipa espanhola por apenas um segundo. No K2 misto, Ana Bebiano fez equipa com o marido e treinador da equipa dos Castores, Nuno Silva, obtendo o segundo lugar, sendo batidos apenas pela equipa espanhola do campeão olímpico do K2 500m em Pequim, Carlos Perez, que fez equipa com Araceli Menduinha. No K4 misto, a equipa composta por Ana Bebiano, Nuno Silva, Ana Acunha e António Luís obtiveram o terceiro lugar, enquanto a equipa espanhola do atleta Carlos Perez também levou de vencida esta competição.

A equipa algarvia participou com 4 atletas neste campeonato do mundo e obteve 13 medalhas na soma de todos os atletas.

