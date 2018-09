Campeonato de Portugal: Armacenenses e Olhanense voltam a ganhar

Connect on Linked in

O Armacenenses e o Olhanense conseguiram vencer pela segunda vez consecutiva, na quinta jornada do Campeonato de Portugal, em futebol, disputada este fim de semana.

A formação de Armação de Pêra ganhou ao Vasco da Gama (1-2), na Vidigueira, enquanto o Olhanense foi ganhar ao terreno do Olímpico do Montijo pelo mesmo resultado. O Armacenenses ocupa a sétima posição, com oito pontos, e o Olhanense é 11.º com sete pontos, a cinco e seis pontos, respetivamente, do líder Amora.

O Louletano empatou em casa com o Moura (2-2) e está no nono lugar, também com sete pontos.

O Ferreiras perdeu (2-0) no terreno do Sacavenense e continua sem pontuar, repartindo a última posição com o Redondense.